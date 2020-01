Here are details of our next January gigs.Fri. 24th: The Irish Whip Bar, Main St., Ballydehob, Co. Cork. Start 10.00 p.m. Adm. free. Tel. 028 37191Sat. 25th: The Irish Whip Bar, Main St., Ballydehob, Co. Cork. Start 10.00 p.m. Adm. free. Tel. 028 37191Regards & thanks,Ray & TTP

Labels: Bands, Blues, Cajun, Dance, Festivals, Venues