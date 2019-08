Fri. 30th Aug.: Colfers Bar, Carrig-on-Bannow, Co. Wexford. Start 10.30 p.m. Adm. €10. Tel. 051 561159Sat. 7th Sept.: The Blue Haven, Pearse St., Kinsale, Co. Cork. Start 10.00 p.m. Adm. free. Tel. 021 4772209Fri. 13th: The Shibeen at the Oyster Bar, Dunfanaghy, Co. Donegal. Start 10.00 p.m. Adm. free. Tel. 074 9136039Sat. 14th: Roonies, Dunfanaghy, Co. Donegal. Start 9.00 p.m. Adm. free. Tel. 074 9136101Sat. 28th: O'Mara's Bar, Kilkee, Co. Clare. Start 10.00 p.m. Adm. free. Tel. 065 9056286Sun. 29th: Greyhound Bar, Kilkee, Co. Clare. Start 5.00 p.m. approx. Adm. free.The next mail will include details of our October gigs at the Cork Folk Festival and Cork Jazz Festival Regards & thanks,Ray & TTP

