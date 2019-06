Here are the details of our June gigs.Sun. 16th: Entertainment Zone, Cork Summer Show, Curaheen Rd, Cork city. Start 12.00 noon Bluegrass And Nashville Dunfanaghy (BAND) FestivalFri. 21st: Arnolds Hotel, Main St. Dunfanaghy, Co. Donegal. Adm. free. Start 10.00 p.m. Tel. 074 9136208Sat. 22nd: Roonies Nightclub, Dunfanaghy, Co. Donegal. Adm. free. Start 9.00 p.m. Tel. 074 9136101 Italian Folkest (Friuli-Venezia-Giulia region)Thurs. 27th: Cassacco, Parco Europa. Open air. Start 9.15 p.mSat. 29th: Flaibano, Piazza Monumento. Open air. Start 9.15 p.mSund. 30th: Aquileia, Piazza Capitolo. Open air. Start 9.15 p.mOur next mail will have details of our gigs at the Charlotte St. Festival in Wexford and at the Phil Murphy Festival in Carrig-on-Bannow, Co. Wexford.Regards & thanks,Ray & TTP

Labels: Bands, Blues, Cajun, Dance, On the edge