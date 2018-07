L-r: Al White, Alice McLain White, Daxon Lewis,

Ruth McLain, Raymond McLain

Free

The indefatigablesends details of the additional shows arranged for the McLain Family Band (USA), for the week Monday 9 July to Saturday 14 July.Mon. 9th: Dungarvan Singers Club, Merry's Bar and Restaurant (upstairs), Lower Main St., Dungarvan, Co. Waterford, 8.30 p.m.; tel. 087 064 0542Tues. 10th: Steamboat Music, 4 Steamboat Quay, Limerick city, 8.00 p.m.; tel. 086 165 2278Wed. 11th: Spells Bar, Pound St., Ballaghaderreen, Co. Roscommon, 9.00 p.m.; tel. 086 191 4355Thurs. 12th: Clew Bay Hotel, James St., Westport, Co Mayo, 9.00 p.m.; tel. 087 757 0958Fri. 13th:Sat. 14th: The Merry Monk, Killala Rd, Kilmoremoy, Ballina, Co. Mayo, 9.00 p.m.; tel. 087 255 7188For further details tel. John Nyhan at 087 792 1771.

