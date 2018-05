Strawberry Roots Festival

Fri. 1st: The Harley Bar, Gleneagle Hotel, Killarney, Co. Kerry. Adm. free. Start 9.30 p.m. Tel. 064 6671554Sat. 2nd: Holohan's Bar, Slaney Place, Enniscorthy, Co. Wexford. Adm. free. Start 10.30 p.m. Tel: 0539235743Sun. 3rd: Main stage (open air), Clashmore, Co. Waterford. Adm. free. Start 7.00 p.m. Tel. 087 4148651Sun. 3rd: Treacy's Hotel, Enniscorthy, Co. Wexford. Adm. free. Start 11.00 p.m. Tel. 0539237798Fri. 8th: Lighthouse Bar, Allihies, Co, Cork. Adm. free. Start 10.00 p.m. Tel. 02773000Munich, Germany:Thurs. 14th: Kennedy's Bar , Sendlinger-Tor-Platz 11, 80336 Munich. Adm. free. Start 10.00 p.m.Fri. 15th: Kilian's Bar , Frauenplatz 11, 80331 Munich. Adm. free. Start 9.00 p.m.Sat. 16th: Main stage (open air), Rindermarkt, 80331 Munich. Adm. free. Start 9.00 p.m.Sun. 17th: Main stage (open air), Rindermarkt, 80331 Munich. Adm. free. Start 3.00 p.m.Fri. 22nd: The Shibeen at the Oyster Bar, Main St. Dunfanaghy, Co. Donegal. Adm. free. Start 10.00 p.m. Tel. 074 9136039.Sat. 23rd: Roonie's Nightclub, Dunfanaghy, Co. Donegal. Adm. free. Start 8.00 p.m. Tel. 074 9136101.Sun. 24th: Molly's Bar, Dunfanaghy, Co. Donegal. Start 2.30 p.m. Adm. free. Tel. 074 9100050

