Fri. Oct. 27th: Hamlets Bar, The Blue Haven, Pearse St., Kinsale, Co. Cork. Start 6.00 p.m. Adm. free. Tel. 021 4772209Sat. 28th: The Blue Haven, Pearse St., Kinsale, Co. Cork. Start 4.00 p.m. Adm. free. Tel. 021 4772209Sun. 29th: The Blue Haven, Pearse St., Kinsale, Co. Cork. Start 4.30 p.m. Adm. free. Tel. 021 4772209.Sun. 29th: The Briar Rose Bar, Douglas Rd., Cork. Start 10 p.m. Adm. free. Tel. 021 4291686.Mon. 30th: The Briar Rose Bar, Douglas Rd., Cork. Start 6.00 p.m. Adm. free. Tel. 021 4291686Regards & thanks,Ray & TTP

Labels: Bands, Blues, Cajun, Dance, Festivals, Jazz, Venues