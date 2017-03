Here are our gigs for March:Fri. 17th, St Patrick's day: Mastersons Steakhouse , Main St., Swords, Co. Dublin. 7.00-9.00 p.m. Adm. free. Tel. 01 8903855Sat. 18th: The Blue Haven, Pearse St., Kinsale, Co. Cork. Start 10.00 p.m. Adm. free. Tel. 021 4772209Sat. 25th: Open air, Kilmacthomas, Co. Waterford. 3.00-4.00 p.m. Adm. free (Opening of the Deise Greenway in Kilmacthomas)Regards,Ray & TTP New road

Labels: Bands, Blues, Cajun, Dance